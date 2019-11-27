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29 листопада • оновлено в 12:03
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ПОРЄБРІК: Зеленський та Путін про унітази не говорили

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що під час телефонної розмови Володимира Путіна і глави української держави Володимира Зеленського тема сантехніки не обговорювалася.

Його уїдливий коментар наводить кремлівський Telegram-канал "Пул N3". Водночас Пєсков зазначив, що Москва і Київ здійснюють контакти щодо питання обладнання з повернутих Україні кораблів.

"Тема порушувался, справді, і ми про це сказали в нашому повідомленні. Зараз більше додати нічого", – цитує прессекретаря Путіна ТАСС.

Відповідаючи на запитання про те, чи планується повернення українській стороні обладнання з кораблів, Пєсков сказав: "Здійснюються відповідні контакти, я тут деталей не маю".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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