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3 березня • оновлено в 22:02
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ПОРЄБРІК: "Яндекс.Таксі" співпрацює зі спецслужбами

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Прес-секретар "Яндекс.Таксі" Наталя Рожкова заявила, що сервіс передає історії поїздок своїх користувачів силовим відомствам РФ.

За її словами, сервіс "Яндекс.Таксі" зобов'язаний надавати інформацію за офіційними запитами правоохоронних органів РФ.

"З практики ми знаємо, що надання інформації важливо для розкриття злочинів і допомагає врятувати чиєсь життя", - заявила Рожкова, додавши, що зазвичай силовики не повідомляють, чи є людина підозрюваним або потерпілим.

За словами Рожкової, "Яндекс.Таксі" зобов'язаний надавати інформацію правоохоронцям за законами РФ "Про поліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінально-процесуальним кодексом.

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