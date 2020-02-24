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24 лютого • оновлено в 17:37
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ПОРЄБРІК: як в ОРДЛО зомбують дітей

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У мережі з'явилося відео з пропагандистського заходу у тимчасово окупованій Амвросіївці на Донбасі.

На кадрах видно, що дітей одягли в радянську форму і змусили марширувати з портретами ліквідованих ватажків терористів – "Гіві", Олександра Захарченка та інших.

Ролик опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан.

"Окупована Амвросіївка. Шість років правозахисні дитячі міжнародні організації та українські захисники мовчать. Наших дітей інфікують невиліковним вірусом щодня. Хроніки побєедоносся", – написав Штефан.

У коментарях під моторошними кадрами українці також висловили своє обурення цинізмом окупантів і використанням в їх пропаганді дітей.

"Це наші діти", "Жах. Тому там і потрібно не вибори восени, а багаторічна програма інформаційної деокупації після нашої перемоги у війні", "Гірше коронавірусу може бути тільки вата головного мозку", "Вірус побєдобісся", "Сивохо ЦЕ бачив? У батьків в головах ще гірше", – обурюються люди.

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