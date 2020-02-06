ПОРЄБРІК: ватажок "ДНР" зізнався в обстрілах міста Ясиновата

У мережі з'явилося відео, на якому ватажок батальйону "Восток" терористичної "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артилерійський обстріл міста Ясинувата.

Його опублікував один із сепаратистських YouTube-каналів. На ролику бойовик розповідає, що рішення про бомбардування ухвалювалося буквально "на коліні"

"Ми розуміли значення для нас втрати цього міста. І, відповідно, швидко на коліні зверстали захід, відпрацювали. Тоді перший раз ухвалював рішення про відкриття вогню артилерійського по нашому власному населеному пункту. Це важке рішення, драматичне. Але Господь управив, що ми змушені були застосувати БМ-21, РС, бо у нас не було просто артилерійських снарядів на той час. І ми змушені були накрити центр міста Ясинувата", – розповів терорист.

Крім того, він цинічно збрехав, що при цьому обстрілі нібито постраждав тільки житловий фонд і ніхто з мирних жителів не загинув.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходаковський стверджував, що обстріл Ясинуватої нібито був здійснений для того, щоб змусити воїнів Збройних сил України відступити з населеного пункту. В результаті злочину окупантів загинуло безліч цивільних осіб.

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