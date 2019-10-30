ПОРЄБРІК: в РФ поновлять випробування ракети Путіна

Випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-28 "Сармат", якою раніше президент Росії Володимир Путін лякав західні країни, поновляться.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела в Міністерстві оборони РФ. Зазначається, що на першому етапі заплановані не менше п'яти тестових запусків. Ракету з габаритним макетом бойової частини запустять із космодрому "Плесецьк" до полігону Кура на Камчатці.

Опісля буде проведено випробувальний пуск із розміщення дійсної 62 ракетної дивізії Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

Такий запуск буде проведений вперше за останні 30 років.

Згідно з даними джерела, якщо характеристики відповідатимуть заявленим, ракетний комплекс поставлять на озброєння вже у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року Путін на весь світ оголосив про те, що Росія винайшла балістичну ракету "Сармат" з ядерною силовою установкою і системою подолання протиракетної оборони.

Уже тоді безліч експертів засумнівалися у правдивості його слів. А 21 травня американський телеканал CNBC з посиланням на свої джерела у розвідці повідомив, що Росія провела вже чотири запуски крилатих ракет із ядерною установкою й усі вони зазнали катастрофи.

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