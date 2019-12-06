ПОРЄБРІК: В РФ обурилися на заяви про стіну на Донбасі

Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко назвав заяву помічника президента України Андрія Єрмака відгородити частину Донбасу стіною контрпродуктивною.

На його думку, не дуже корисно спекулювати на негативних сценаріях розвитку подій, особливо перед майбутнім самітом "нормандської четвірки", передає Інтерфакс.

"Спроби спекулювати на різного роду негативних сценаріях навряд чи корисні напередодні зустрічі лідерів в Парижі. Такі заяви є контрпродуктивними і викликають серйозні питання щодо реальних намірів Києва на майбутньому саміті", – сказав російський дипломат.

При цьому Руденко заявив, що для Росії нібито головне – це переконатися, що всі сторони конфлікту вірні Мінським домовленостями. На думку російського чиновника, ці угоди повинні залишатися головною формою врегулювання війни на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , помічник президента України Андрій Єрмак сказав, що країна може відгородитися від непідконтрольною частини Донбасу стіною, якщо саміт "нормандської четвірки" пройде невдало.

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