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20 січня • оновлено в 17:20
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ПОРЄБРІК: в РФ хочуть внести в Конституцію право на приєднання України та Білорусії

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Політолог Богдан Безпалько, лідер громадської організації "Українці Росії" заявив, що в Основному Законі Російської Федерації має бути відображено право на "возз'єднання русского мира".

Про це Безпалько заявив в інтерв'ю виданню Україна.ру.

Він хоче, щоб в оновленій Конституції були закріплені нові норми. Вони повинні на законодавчому рівні дозволити регіонам України та Білорусі увійти до складу Російської Федерації.

"Мені б дуже хотілося, щоб право на ірреденту - возз'єднання усього "Русского мира" - було закріплено не просто в законодавства, але і в Конституції Росії. Тоді б будь-який регіон не тільки України, але і Білорусі мав би можливість приєднання до Росії на підставі цього положення Конституції, а не лише згідно до положення про право націй на самовизначення", - заявив Безпалько.

Також він пропонує додати в Конституцію РФ норми, які спростять отримання російського громадянства для українців і білорусів.

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