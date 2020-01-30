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30 січня • оновлено в 17:51
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ПОРЄБРІК: в Керчі чиновниці подарували пенсіонерам батон

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В окупованому Криму пенсіонерам, які пережили блокаду Ленінграда, подарували по батону.

Інцидент стався в Керчі. Представниці окупаційної влади нагрянули в гості до людей похилого віку, вбравшись у дорогі шуби.

При цьому пенсіонерам "чиновниці" подарували по батону і медалі, запросивши для "фіксації" фотографа. Після гнівної реакції мережі "глава міськради" Керчі Мая Хужіна заявила, що "ці люди не потребують подарунків".

"Цинізм і повний треш!" "Навіть на батон не схоже", "Знущання", – обурюються в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як окупанти понівечили Крим, тепер людям просто ніде гуляти.

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