ПОРЄБРІК: в "ДНР" злетіли ціни

На окупованих територіях Донбасу підняли паніку через підвищення цін на алкоголь і сигарети.

Обговорювати різкий стрибок почали в мережі. Про обурення повідомили в Twitter, опублікувавши відповідну переписку.

Ціни на алкоголь зросли більш, ніж в 2 рази. Причому в "ДНР" поскаржилися на засилля фальсифікату.

"Я звернув увагу на слабоалкоголку з/б – булао 62 рублі, стала 128 руб. Очманіти! "ДНР" деградує", – пишуть в мережі.

Коментатори посміялися над "бідою" в псевдореспубліці.

"Завжди дивуюся "... повертаємося на 30-40 років назад" – та ви ці 6 років не бачите деградацію чи що?! Хоча є пояснення в тому, що пити стало дорого і "твереза дійсність" суворіша за "п'яну шизофренію", – обурилися в мережі.

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