ПОРЄБРІК: Українцям погрожують засланням через Бандеру

Депутат нелегітимної Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росії не потрібна Україна, де Степан Бандера є героєм.

Також він не виключив повної окупації країни за умови заслання всіх патріотів на Далекий Схід.

Неадекватними намірами скандальний політик країни-агресора поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нехай ніхто не сподівається, що ми захочемо всю Україну. Ми вже знаємо, яку Україну ми не хочемо. Ми не хочемо Україну, де живуть бандерівці, які вважають, що Бандера – це і є герой на всі часи! Нас від цього рве!" – вибухнув їдкими обуреннями Затулін.

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