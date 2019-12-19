ПОРЄБРІК: український журналіст потролив Путіна

Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував яскравий батл із президентом Росії Володимиром Путіним на його щорічній пресконференції 19 грудня.

Своє запитання українець почав зі стьобу над лідером країни-агресора.

"У мене особисто немає проблем для того, щоби працювати у Росії. Можливо, якби українські танки були б на Кубані, то ви теж би трохи до нас змінили ставлення", – сказав журналіст.

Путін уїдливо уточнив у нього, про які танки йдеться: 72 чи 34? "У нас основний бойовий танк Т-64. Зроблено у Харкові", – сказав Цимбалюк.

Путін огризнувся, що це радянський танк, але Цимбалюк вгамував його, нагадавши, що Росія теж вийшла з СРСР.

"Я хотів би запитати: ви могли б назвати дату, коли ви ухвалите рішення про розформування окупаційних адміністрацій у Луганську і Донецьку? Бо ви їх називаєте "республіками", а у Мінських угодах немає ніяких "республік", – перейшов журналіст до запитання.

Після цього Путін почав відповідати на нього, висуваючи низку стандартних ультиматумів до України стосовно Донбасу.

"Що стосується Мінських угод і розформування органів управління у невизнаних "республіках". Перше – Порошенко Петро Олексійович, який представляв Україну у Мінську, наполягав на тому, щоб під цим документом були підписи керівників двох невизнаних "республік". Вони просто за горло мене взяли всі. А представники відмовлялися це робити. Ось я розкрию таємницю переговорів. Але все ж таки ми їх умовили", – сказав президент РФ.

"Так Україна сама визнала, що така влада існує. Там проведені вибори були. Люди прийшли і проголосували. І це дуже демократичний спосіб організації органів влади. У самих Мінських угодах є вказівка на те, що є правом "Л/ДНР". Там усе написано: про мову, місцеву міліцію", – цинічно виправдав він окупацію Росією сходу України.

Також Путін заявив, що у Мінських угодах нібито є суперечливі моменти. До них він відніс пункт про виведення найманців та іноземних військ, а також передачу кордону під контроль України.

"Закриття кордону може розпочатися на другий день після виборів. І закінчитися після повного врегулювання, яке передбачає внесення змін до Конституції України та надання "Л/ДНР" прав, які у Мінську прописані. Коли це буде зроблено, тоді буде повне закриття кордону. Нарешті про іноземні війська – там немає їх. Там є місцева міліція і самооборона. Мені весь час ставлять запитання, звідки у них танки і артилерія? Ось у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти. Із застосуванням танків і артилерії. Звідки вони беруть? Певно, від тих структур держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна", – знову збрехав Путін.

Говорячи про найманців, він наголосив, що в цьому питанні треба розумітися, оскільки вони нібито присутні на обох сторонах конфлікту.

"Але вони не основа цих збройних формувань. Головна проблема, що немає бажання вирішувати питання в діалозі з людьми, без силового способу. Коли Україна позбудеться помилкового підходу у вирішенні проблеми, а перейде до діалогу, тоді можна вирішити", – сказав Путін.

Підсумовуючи, він підло звинуватив Україну у блокаді Донбасу і пригрозив жорсткою відповіддю в разі силового вирішення конфлікту в регіоні з боку Києва.

"Якщо робитимуться спроби задушити силовим способом, то навряд чи це можна зробити. Ця відома фраза "Донбасс порожняк не гонит". Вона хуліганська, але там горді люди живуть", – сказав глава країни-окупанта.

Пізніше Цимбалюк продовжив суперечку з Путіним вже у мережі. Так, він спростував твердження лідера країни-агресора про те, що ЗСУ нібито використовують винятково радянську бронетехніку, нагадавши йому про модернізований танк "Булат". Крім того, журналіст акцентував увагу на моделях російських танків на Донбасі, яких немає на озброєнні України.

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