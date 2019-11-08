ПОРЄБРІК: Цемах готовий давати свідчення

ПОРЄБРІК: Цемах готовий давати свідчення176 Читати матеріал російською
Екскомандир підрозділу ППО терористичного угрупування "ДНР" Володимир Цемах готовий дати свідчення слідчим із Нідерландів, які розслідують справу про катастрофу рейсу MH17.
Однак за умови, що "допит відбуватиметься тільки у нього на батьківщині". Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, повідомляє російський "Інтерфакс".
Він зазначив, що Цемах готовий давати свідчення у випадку забезпечення його прав.
"Зрозуміло, допит може відбуватися тільки у нього на батьківщині, на Донбасі", – заявив Кучерена, додавши, що його підзахисний має намір довести невинуватість.
Водночас адвокат наголосив, нібито Цемах опинився у ситуації, яка зайшла у глухий кут – його, як ключового фігуранта справи про катастрофу MH17, оголосили в розшук у РФ, через що він не може виїхати на російську територію.
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