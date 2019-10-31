ПОРЄБРІК: Сталіна виносили з Мавзолею в ніч на Геловін

Вночі з 31 жовтня на 1 листопада 1961 року на Геловін у Москві відбувались дивні події.

Ведучий прямого етеру ObozTV Олександр Лірчук нагадав глядачам про те, що у 1961 році за наказом Хрущова вночі тіло Сталіна тихо винесли з Мавзолею і перепоховали під кремлівською стіною.

Лірчук також нагадав, що протягом кількох років: з 1953 до 1961 років тіло Леніна у Мавзолеї на Червоній площі лежало поруч із тілом Сталіна. А сам Мавзолей називався "Мавзолей В. І. Леніна та І. В. Сталіна". Гранітна плита з ім'ям Леніна в цей період була замінена на плиту з розташованими один над одним написами: "ЛЕНИН" і "СТАЛИН"

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