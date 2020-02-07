ПОРЄБРІК: Соловйов публічно обізвав Дудя "тупим"

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов вкрай негативно висловився на адресу свого колеги – журналіста Юрія Дудя, який запросив його на інтерв'ю.

Він відповів на нього відмовою, заявивши, що не зацікавлений спілкуватися з "тупим" ведучим. Про це Соловйов, також розкритикувавши ще декількох відомих представників російських медіа, розповів в ефірі радіо "КП".

"Накрутити можна все що завгодно", – заявив він щодо багатомільйонних переглядів випусків програм Дудя на YouTube.

Соловйов додав, що йому "не цікаво говорити" з блогером і він аж ніяк не вважає його лідером молодіжної думки. Крім цього, пропагандист висловив претензії й щодо питань, які той ставить співрозмовникам у своїх інтерв'ю.

"Запитує те, що йому написали старі редактори. Він же сам не здатний нічого генерувати... Я не розширюю аудиторію за рахунок цих персонажів. Мені нецікаво з ними, ну, зовсім. Дудь же порожній. Подивився фрагмент його передачі з Грудініним. Ну , якщо людина не знає нічого. Він не знає історію, він ніколи не читав Леніна. Він нічого не розуміє про Сталіна. Я не можу займатися нескінченною освітою юнаків", – спалахнув Соловйов.

У такому ж негативному ключі він відгукнувся про журналістів Олега Кашина, теж назвавши його "порожнім", а також Ксенії Собчак.

"Вона хотіла взяти у мене інтерв'ю. Тут я не бачу іскри. Мені нецікаво", – підсумував свої претензії до колег російський телеведучий.

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