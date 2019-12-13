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13 грудня • оновлено в 19:11
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ПОРЄБРІК: Соловйов планує поїздку у Київ

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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що в разі приїзду в Києві нібито насамперед піде в меморіал Бабин Яр.

Однак його обурив той факт, що добиратися туди йому доведеться по проспекту Степана Бандери.

Нахабними планами про відвідини столиці України і обуреннями про декомунізацію він поділився в ефірі своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1"

"Ну прилечу я до Києва. Я, звичайно, захочу, поїхати і вклонитися пам'яті загиблих у Бабиному Яру. І я поїду якими вулицями? Які носять імена губителів мого народу, нацистських колаборантів? І я буду дивитися на радісні обличчя Зеленського і його співтоваришів, які будуть мені розповідати, що ні-ні, нічого подібного, це не душителі народів, чиїми іменами вони назвали вулиці?! " – нервово огризнувся рупор путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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