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13 вересня • оновлено в 16:54
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ПОРЄБРІК: Скабєєва заявила, що українці перехитрили РФ

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Топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва відреагувала бурхливим обуренням на рішення Суду Євросоюзу, яке блокує для Росії можливість використання частини газопроводу "Північний потік-2".

Йдеться про його ділянку OPAL, контрольовану Польщею. В ефірі передачі "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" Скабєєва заявила, що тепер країну-агресора змусять використовувати ГТС України

"Складається повне відчуття, що американці, точніше українці, таки змогли нас перехитрувати. В тому сенсі, що Європейський суд ухвалив рішення, в результаті якого Російська Федерація буде зобов'язана співпрацювати з Україною, буде зобов'язана укласти з нею контракт, буде зобов'язана користуватися українською ГТС і буде зобов'язана платити 3% ВВП України! Бо на прохання наших великих друзів поляків ухвалене рішення заборонити РФ користуватися частиною "Північного потоку-2", який ми ще і не добудували. Ця частина називається газопровід ОРАL. І як не крути, тепер без України Росії не подітися взагалі нікуди!" – визнала поразку своєї країни на газовому "фронті" Скабєєва.

Потім вона почала дорікати Україні підступністю і спробою розпоряджатися енергоресурсами країни-агресора. У зв'язку з цим вона пригрозила Києву побудовою Москвою ще одного газопроводу.

"Мені здається, коли ви так по-хамськи поводитеся, у нас тут буде кинуто клич і просто за півроку, напевно, ще одну трубу побудуємо! Всією країною, аби тільки вам на ваше хамство відповісти! Тому що це газ чий?!" – перейшла на крик топпропагандистка путінського режиму.

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