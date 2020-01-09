ПОРЄБРІК: Сирійці обурилися візитом Путіна

Візит президента Росії Володимира Путіна в Сирію і його зустріч із президентом країни Башаром Асадом викликала хвилю обурення в соціальних мережах.

Зокрема громадяни Сирії обурені прийомом, який був наданий Путіну. Про це свідчить низка постів у Twitter-акаунтах, проаналізованих OBOZREVATEL.

"Схоже, у нас президент Путін, а не Асад", – обурювалися вони. Подібну реакцію викликали фото, на яких зображена зустріч двох лідерів держав і міністрів оборони. Сирійці звернули увагу на три неприпустимі з точки зору дипломатичного арабського протоколу факти.

Перший полягає в тому, що у приміщенні, де відбувалася зустріч, було вивішено портрети перших осіб Росії – Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу і глави генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова. При цьому не було жодного портрета лідерів Сирії, зокрема портрета батька Башара Асада – Хафеза Асада, який заведено вивішувати в усіх державних установах.

"Відсутність сирійського прапора їм сподобалася, що не так?", – написав радник Зейт Альайюбі.

Другий факт, який викликав обурення у сирійців – відсутність державного прапора. Третій – низький стілець, "схожий на унітаз", на який посадили міністра оборони Сирії – Алі Абдуллу Аюба.

Стілець міністра оборони Сирії нагадав Асаккару бін Сулейману часи, коли в країні жили бідно і сирійці були змушені користуватися такими меблями.

"Слабкість і приниження", – написала в коментарі до фото сирійка Хінд Альтамімі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!