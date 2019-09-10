ПОРЄБРІК: Шаман продовжує похід на Москву з метою вигнання Путіна

Російський Шаман з Якутії Олександр Габишев, який пішки йде в Москву, щоб вигнати диявола-Путіна з Кремля днями прийшов до столиці Бурятії Улан-Уде.

Прихід шамана закінчився масовими протестами проти влади РФ, які продовжилися навіть після того, як шаман пішов з міста у напрямку Іркутську. В самому Улан-Уде мітинг тривав три дні. Прихольники шамана зібрались на центральній площі Рад.

Були повідомлення, що у місті глушили стільниковий зв'язок, влада зганяла автозаки та ОМОН на цетральні вулиці, а вночі відбувались сутички та арешти. Також повідомлялося, що голова Бурятії виїхав з території республіки.

А от голова Буддистської традиційної сангхи Росії Дамба Аюшеев заявив про "трусість керівників республіки".

Ситуація в республіці перейшла у суто політичне русло, що підтверджується продовження протестів навіть після того, як шаман покинув Улан-Уде.

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