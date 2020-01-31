ПОРЄБРІК: РФ розсекретили найвідоміших шпигунів

Журналістам вдалося дізнатися інформацію про шпигунів СРСР, дані про яких розсекретила Служба зовнішньої розвідки Росії.

Як вони жили й загинули – розповадається в матеріалі ВВС. Глава Центру з вивчення розвідки і питань безпеки британського Університету Брунеля Крістіан Густафсон назвав такий крок Росії несподіваним і рідкісним.

Один із семи розсекречених шпигунів – Євген Кім. Він народився в 1932 в Кореї. Відомо, що в 1998 році в Москві полковника КДБ у відставці збила машина. У нього не виявилося близьких родичів. Ховали Кіма за кошт держави.

Для того, щоб почати роботу на КДБ в 50-х роках, йому довелося розлучитися з дружиною й дитиною. Відомо, що шпигун працював в одній із азіатських країн, видаючи себе за місцевого жителя.

В середині 1950-х років син Кіма, будучи підлітком, потонув під час купання.

"Нелегал зумів вирватися в Москву лише на день і відразу після похорону, стиснувши зуби, поспішив на місце служби", – йдеться в оповіданні про безіменного розвідника, опублікованому в газеті "Аргументи і факти" в 2017 році. Деталі цієї розповіді багато в чому збігаються з встановленими фактами біографії Кіма.

Після перекидання в далеку країну, Кім почав все з нуля.

"Йому довелося будувати свою нову біографію... Вибився в люди. Зайняв, подолавши неймовірну конкуренцію, високий пост", – йдеться в оповіданні про розвідника.

У 1987 році полковнику Кіму засекреченим указом було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Михайло Васенко

Десятиліття жив під прикриттям на Заході Михайло Васенко. Він видавав себе за Хуана Ласаро.

У 1976 році він прибув до столиці Перу з Мадрида нібито для дослідження місцевого ринку тютюну на замовлення однієї з іспанських компаній.

"Він захистив докторську дисертацію і отримав посаду викладача в престижному нью-йоркському Барух-коледжі. Крім того, він теж почав публікувати свої політичні есе", – писала про Васенкова-Ласаро газета "Комерсант".

У 1990 році йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. У цей час він уже жив у США, де народився його дитина Хуан молодший. Пізніше він став лауреатом міжнародних конкурсів.

У 2010 році Хуан-старший, його дружина Вікі і ще вісім чоловік були затримані ФБР за підозрою у співпраці з російською Службою зовнішньої розвідки. Видати його міг колишній офіцер СЗР Олег Потєєв, який перейшов іна бік США.

Також стало відомо про діяльність Васенкова-Ласаро і його дружини. Вони працювали над забезпеченням фінансування мережі російських "нелегалів" в США. На зв'язок з Москвою шпигуни виходили за допомогою передавача Морзе.

Пізніше розвідників обміняли на чотирьох людей, яких утримували в російських в'язницях, серед них був колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила імена семи розвідників-нелегалів, які "внесли великий вклад в безпеку країни".

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