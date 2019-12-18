ПОРЄБРІК: РФ можуть визнати спонсором міжнародного тероризму

Комітет закордонних справ Сенату Конгресу США розглядатиме законопроєкт, який зобов'язує американського держсекретаря вивчити питання про те, чи є Росія країною, яка спонсорує тероризм.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на директорку зі зв'язків з громадськістю та пресою голови комітету Сюзанну Рессі.

Ініціатива Сенату зобов'язує визначити, чи слід оголосити іноземними терористичними організаціями збройні формування на сході України, яких, як стверджують автори документу, підтримує Росія.

У "Голосі Америки" зазначають, що проєкт "Закону про припинення зловмисної діяльності на ґрунті російського тероризму" виніс республіканський сенатор Корі Гарднер.

Рішення про внесення у цей список ухвалюється держсекретарем США щодо країн, які "неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму". Наразі до цього списку належить Іран, Північна Корея, Сирія та Судан.

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