ПОРЄБРІК: Путіну виповнилось 67 років

У понеділок, 7 жовтня, президенту Росії Володимиру Путіну виповнюється 67 років.

На просторах інтернету вже давно побутує думка, що його вже немає на світі, а посаду глави Кремля обіймають численні двійники. Також дехто припускає, що справжній Путін живе на Заході.

Слід зазначити, що підміняти загиблого лідера двійником було звичайною справою у Візантії та в середньовічній Японії. І сьогодні це явище – вельми затребуване. Зокрема президенти користуються послугами "клонів" з метою безпеки.

Експерти вже неодноразово помічали, що у Путіна розрізняються мочки вух, підборіддя, лінія росту волосся, відрізняється межі брів. І якщо форму обличчя ще можна пояснити хірургічними процедурами, ботоксом та іншими втручаннями, то решта нюансів є вельми підозрілою.

Ще один момент у зовнішності президента РФ – родимка тілесного кольору на лівій щоці. Багато хто впевнені, що вона змістилася ближче до вуха, хоча цей момент помітити можуть не всі.

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