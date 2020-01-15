ПОРЄБРІК: Путін звернувся до нації, а Мєдвєдєва звільнили

Президент Росії Володимир Путін знову похвалився міццю новітньої ракетної зброї, якою нібито володіє його країна.

В процесі щорічного послання до Федеральних зборів він ущипливо зазначив, що не ставить за мету погрожувати комусь, а лише піклується про зміцнення обороноздатності країни-агресора.

"Ми нікому не погрожуємо і не нав'язуємо свою волю. Наші кроки на зміцнення безпеки були зроблені своєчасно. Вперше стосовно ракетного озброєння ми нікого не наздоганяємо, а навпаки. Іншим державам тільки належить створити зброю, якою вже володіє Росія. Обороноздатність Росії забезпечена на десятиліття вперед", – пафосно висловився Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Путін вперше порушив традицію і призначив послання одразу після новорічних свят, а не в лютому, як було раніше.

У посланні 2019 року президент Росії по-хамськи відгукнувся про прихильників США і вихід із ДРСМД. Він сказав, що союзники американців нібито "підхрюкують" цьому рішенню Вашингтона.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Росії невдачею завершилися випробування крилатої ракети "Буревісник". Військові щонаймене п'ять разів запускали ракету, але все обернулося провалом.

А в жовтні Путін заявив, що в Росії будуть створювати ракети середньої дальності – такі ж самі, які стоять на озброєнні в США.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!