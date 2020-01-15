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15 січня • оновлено в 18:31
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ПОРЄБРІК: Путін звернувся до нації, а Мєдвєдєва звільнили

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Президент Росії Володимир Путін знову похвалився міццю новітньої ракетної зброї, якою нібито володіє його країна.

В процесі щорічного послання до Федеральних зборів він ущипливо зазначив, що не ставить за мету погрожувати комусь, а лише піклується про зміцнення обороноздатності країни-агресора.

"Ми нікому не погрожуємо і не нав'язуємо свою волю. Наші кроки на зміцнення безпеки були зроблені своєчасно. Вперше стосовно ракетного озброєння ми нікого не наздоганяємо, а навпаки. Іншим державам тільки належить створити зброю, якою вже володіє Росія. Обороноздатність Росії забезпечена на десятиліття вперед", – пафосно висловився Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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