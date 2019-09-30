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2 жовтня • оновлено в 19:29
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ПОРЄБРІК: Путін знову помолодшав

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У мережу потрапило архівне фото президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Жаком Шираком. На знімку 15-річної давнини російський лідер виглядає старшим за свого колегу.

Відповідне фото опублікував у Facebook блогер Олексій Голобуцький.

"Путін летить на похорон Жака Ширака. А були ж часи, коли Путін був старший від Ширака!))", – написав блогер і уточнив, що знімок – 2005 року.

Відзначимо, що Путін на 20 років молодший за екс-президента Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін поїде в Париж на церемонію прощання з колишнім президентом Франції і своїм другом Жаком Шираком, яка відбудеться 30 вересня.

Колишній президент Франції Жак Ширак помер 26 вересня у віці 86 років

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