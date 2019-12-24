ПОРЄБРІК: Путін знову невдало пожартував про секс

Президент Росії Володимир Путін пожартував, що демографічну проблему в країні допоможе вирішити розведення равликів, які є афродизіаком, тобто стимулюють статевий потяг.

Так, у понеділок, 23 грудня, російський глава влаштував зустріч із представниками громадськості з питань розвитку сільського господарства та сільських територій у РФ у Республіці Адигея.

Про равликів заговорив фермер із Московської області Сергій Балаєв, який попросив включити їх розведення в перелік видів сільгоспдіяльності.

"Я згоден... Равлики – це гарний, поживний біологічний продукт", – відповів на це Путін.

Фермер нагадав, що равлики також є афродизіаком, після чого президент Росії пожартував:

"Чули, мужики? Всі на равликів! Вирішимо заодно й демографічну проблему... Дімо, обов'язково, тобі теж стане в нагоді (звертаючись до міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, – ред.)".

"Путін знову похабно пожартував. Здається, це вже дійсно повноцінна деменція: він застряг на темі сексу безвідносно до обставин, оточення, аудиторії", – відреагував на своєму Telegram-каналі український блогер, політтехнолог Олексій Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виставці сільгосппродукції Володимир Путін пожартував про ковбасу, висміявши представника глави Кремля в Південному федеральному окрузі Володимира Устинова.

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