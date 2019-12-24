Головна Новини
24 грудня • оновлено в 17:59
МоваЯзык
МедОбоз Головна

ПОРЄБРІК: Путін знову невдало пожартував про секс

67
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін пожартував, що демографічну проблему в країні допоможе вирішити розведення равликів, які є афродизіаком, тобто стимулюють статевий потяг.

Так, у понеділок, 23 грудня, російський глава влаштував зустріч із представниками громадськості з питань розвитку сільського господарства та сільських територій у РФ у Республіці Адигея.

Про равликів заговорив фермер із Московської області Сергій Балаєв, який попросив включити їх розведення в перелік видів сільгоспдіяльності.

"Я згоден... Равлики – це гарний, поживний біологічний продукт", – відповів на це Путін.

Фермер нагадав, що равлики також є афродизіаком, після чого президент Росії пожартував:

"Чули, мужики? Всі на равликів! Вирішимо заодно й демографічну проблему... Дімо, обов'язково, тобі теж стане в нагоді (звертаючись до міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, – ред.)".

"Путін знову похабно пожартував. Здається, це вже дійсно повноцінна деменція: він застряг на темі сексу безвідносно до обставин, оточення, аудиторії", – відреагував на своєму Telegram-каналі український блогер, політтехнолог Олексій Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виставці сільгосппродукції Володимир Путін пожартував про ковбасу, висміявши представника глави Кремля в Південному федеральному окрузі Володимира Устинова.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Порєбрік News" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Порєбрік News Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини