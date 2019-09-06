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8 вересня • оновлено в 11:30
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ПОРЄБРІК: Путін тупо пожартував про пожежі

1.2т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику мережі, спробувавши пожартувати про лісові пожежі в країні.

Так, російський пропагандист, модератор пленарної сесії Східного економічного форуму-2019 Сергій Брильов під час обговорення змін клімату заявив, що є грибником і навів приклад зі свого життя. Відповідне відео на сторінці в Twitter опублікувало RT.

"Я грибник, я останні два роки до 20 жовтня гриби збираю. Такого ніколи не було, і в цьому, зрозуміло, нічого доброго немає", – сказав він.

"Чи не ви ліси підпалюєте там, га?" – поцікавився президент. "Ні-ні. Я тільки в Підмосков'ї", – відповів на це пропагандист.

"Тупі жарти тупого діда", "Який іскрометний його гумор", "Нічого, що Сибір горить. Зате пожартувати можна", "Ой, сміхота. Як ми регочемо в Кремлі", – відповіли в мережі.

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