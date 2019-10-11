ПОРЄБРІК: Путін попередив США

У Росії будуть створювати ракети середньої дальності, такі ж, що стоять на озброєнні у США.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Раді глав держав СНД в Ашхабаді (Туркменістан).

Глава Кремля зазначив, що він вже направив відповідне звернення "президентам багатьох країн".

"Ми заявили про те, що не збираємося розміщувати ракети середньої дальності, якщо вони у нас з'являться. А тепер, звичайно, будемо над цим працювати, оскільки в американців вони з'явилися", – розповів він.

Також Путін підкреслив, що Москву непокоять плани Вашингтона розмістити ракети середньої і меншої дальності в азіатському регіоні.

"Зрозуміло, хто є метою номер один у цьому випадку. Нас це не радує, тому що це і нас стосується", – пояснив лідер росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії похвалилися крилатою ракетою під назвою "Калібр".

Раніше в РФ невдачею закінчилися випробування крилатої ракети "Буревісник". Військові щонайменше п'ять разів запускали ракету, але всі спроби обернулися провалом.

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