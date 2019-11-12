ПОРЄБРІК: Путін мріє створити російську "Вікіпедію"
Стало відомо, що президент РФ Володимир Путін захотів повністю замінити "Вікіпедію" російським аналогом.
Він вважає, що російський аналог всесвітньо відомої інтернет-енциклопедії буде "більш достовірним" джерелом інформації.
"З приводу Вікіпедії ... краще замінити її новою "Великою російською енциклопедією" в електронному вигляді. Це буде, в усякому разі, достовірна інформація в хорошій, сучасній, до речі кажучи, формі", - заявив Путін.
Він висловив стурбованість тим, що російські школярі іноді користуються неперевіреними джерелами інформації, до яких деякі відносять і "Вікіпедію".
Російська влада заявляє про створення вітчизняного аналога "Вікіпедії", починаючи з 2016 року.
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