Головна Новини
12 листопада • оновлено в 16:13
МоваЯзык
МедОбоз Головна

ПОРЄБРІК: Путін мріє створити російську "Вікіпедію"

36
Читати матеріал російською

Стало відомо, що президент РФ Володимир Путін захотів повністю замінити "Вікіпедію" російським аналогом.

Він вважає, що російський аналог всесвітньо відомої інтернет-енциклопедії буде "більш достовірним" джерелом інформації.

"З приводу Вікіпедії ... краще замінити її новою "Великою російською енциклопедією" в електронному вигляді. Це буде, в усякому разі, достовірна інформація в хорошій, сучасній, до речі кажучи, формі", - заявив Путін.

Він висловив стурбованість тим, що російські школярі іноді користуються неперевіреними джерелами інформації, до яких деякі відносять і "Вікіпедію".

Російська влада заявляє про створення вітчизняного аналога "Вікіпедії", починаючи з 2016 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Порєбрік News
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини