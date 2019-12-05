ПОРЄБРІК: останній диктатор Європи перетворився на голуба миру

Експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська прокоментувала емоційні фрази президента Білорусі Лукашенка.

"Зрозуміло, що зараз емоційність у висловах Лукашенка спрямована на внутрішнього користувача. Зараз відбулись парламентські вибори, і Лукашенко знову ж таки має вкотре підкреслити, що він батько нації, і що він є таким собі мачо, тому ці слова природні і в стилі емоційних метафоричних висловів білоруського президента", - заявила Осмоловська.

"Зустріч Путіна та Лукашенка не можна безпосередньо прив'язувати до зустрічі у нормандському форматі, але вона є важливою, адже буде відбуватися у 20-ту річницю створення союзної угоди, але і досі ці всі рішення гальмуються, але тут важливо розуміти, що для Путіна важливо продемонструвати, що є якісь об'єднавчі тенденції", - зазначила Осмоловська.

Саме завдяки Путіну Лукашенко перетворився з останнього диктатора Європи на голуба миру, додала експертка.

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