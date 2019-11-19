ПОРЄБРІК: Офіцер ЗСУ показав, як зомбують росіян

У мережі з'явилося відео, на якому літній чоловік зізнається в любові президенту Росії Володимиру Путіну.

Крім того, фанатик весь час повторює пропагандистські штампи про те, що існування країни-агресора без нього неможливе.

Красномовний ролик показав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан. Він починається з того, що до чоловіка підходить російський журналіст і питає, як той уявляє собі Росію без Путіна.

"Росії без Путіна не може бути! Путін – це Богом даний Росії! Путіна треба благословляти! Він як апостол Росії. Ми любимо Путіна!" – відповів пенсіонер, уточнивши при цьому, що з усіх ЗМІ він дивиться тільки пропагандистський "Перший канал".

У коментарях українці жахнулися тому, наскільки сліпо громадяни країни-агресора довіряють своєму лідеру, і засудили їх за це.

"Суть всієї країни у 35 секундах", "Звичайне зомбі", "Вся суть хомопутінікуса в одній людині", – пишуть люди під відео.

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