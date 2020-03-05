ПОРЄБРІК: Нова пісня Сергія Шнурова про вибори

Лідер гурту "Ленінград" та член "Партії Зростання" Сергій Шнуров записав музичне звернення до кандидатів у депутати.

Так, уривок пісні, яка містить матюки, він опублікував на своїй сторінці в Instagram. У треку Шнуров заявив, що "в**бе всіх конкурентів". А також зазначив, що "його партія зростає, як член у молодого".

Далі наводимо текст пісні

Что за выборы без драки?

Поворачивайте сраки,

Я всех разом в**бу –

Внесистемных и системных,

Все едино, все олдово.

Партия моя растет,

Как член у молодого.

Выборы, выборы,

Белки скачут в колесе.

Кандидаты – пи**ры,

Засажу по гланды всем!

Who is Шнуров?

Шнуров х*й.

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