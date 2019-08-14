Порєбрік NEWS: Росія видала собі ексклюзивні права на воду з річки Дніпро

На російському пропагандистському телебаченні знову вибухнули обуреннями через водну блокаду анексованого Криму і заявили, що річка Дніпро здавна є російською.

Божевільну претензію озвучив одіозний ведучий програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" Євген Попов

"Українці заборонили кримчанам використовувати російську воду з російської ж річки! Київська влада, яка вважає себе володарями річок і каналів, настільки захопилася водною блокадою нашого Криму, що зовсім забула, що велика ріка Дніпро крізь ліси і гори мчить свої води в Україну з території Смоленської області через наших братів білорусів", – висловився рупор Кремля.

Після цього він перейшов до недоречних жартів про анексію і заявив, що окупанти нібито мають повне право користуватися українськими водними ресурсами.

"Смоленськ, я просто нагадаю братам-українцям, був, якщо вже йти по стопах української влади, анексований князем Олегом ще у 882 році. Відповідно, Крим має абсолютно законне право на поставку здавна російської дніпровської води", – недоречно пожартував Попов

Як повідомляв OBOZREVATEL, незаконна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро. Окупанти мають намір звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес.

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич відповів на претензії, що Росія як держава-окупант сама повинна відповідати за забезпечення анексованої території Криму необхідними ресурсами.

Він зазначив, що річка Дніпро не тече по території Криму, і Україна не перекривала її русло. Перекрито було канал, який знаходиться на українській території.

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