Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 17:50
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Порєбрік News: Путін знову осоромився у соцмережах

64 Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін у ході поїздки до Іркутської області у понеділок, 2 вересня, поспілкувався із жителями постраждалого від повені Тулуна.

Відповідне відео з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова у Twitter.

Одна з мешканок, яку в мережі назвали підставною, поскаржилася главі держави, що люди почали виїздити з міста через відсутність інфраструктури та зруйноване житло.

"Будуватимуть стільки, щоб задовольнити всіх людей, які постраждали. Всіх! Поки питання з житлом не буде вирішене, режим надзвичайної ситуації буде продовжений", – запевнив у відповідь Путін.

Користувачі відреагували на чергові обіцянки президента. "Путін поїде і буде все як і раніше", "Смішно", "Кому він це говорить, охоронцям своїм?", "Бідні жителі Тулуна. Спочатку повінь, тепер Путін", "Він у Челябінську вже обіцяв всіх з аварійного будинку розселити", "У своїй країні наведи лад і не лізь в інші країни", "А були там рибалки і морозивниця?" – написали у коментарях.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...