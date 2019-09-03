Порєбрік News: Путін знову осоромився у соцмережах

Президент Росії Володимир Путін у ході поїздки до Іркутської області у понеділок, 2 вересня, поспілкувався із жителями постраждалого від повені Тулуна.

Відповідне відео з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова у Twitter.

Одна з мешканок, яку в мережі назвали підставною, поскаржилася главі держави, що люди почали виїздити з міста через відсутність інфраструктури та зруйноване житло.

"Будуватимуть стільки, щоб задовольнити всіх людей, які постраждали. Всіх! Поки питання з житлом не буде вирішене, режим надзвичайної ситуації буде продовжений", – запевнив у відповідь Путін.

Користувачі відреагували на чергові обіцянки президента. "Путін поїде і буде все як і раніше", "Смішно", "Кому він це говорить, охоронцям своїм?", "Бідні жителі Тулуна. Спочатку повінь, тепер Путін", "Він у Челябінську вже обіцяв всіх з аварійного будинку розселити", "У своїй країні наведи лад і не лізь в інші країни", "А були там рибалки і морозивниця?" – написали у коментарях.

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