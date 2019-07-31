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Порєбрік news: чеченські методи виховання

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16-річний Магомед Ахматов близько години вибачався і просив вибачення за критику глави Чечні Рамзана Кадирова.

Підліток написав пости в соціальних мережах, які обурили главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Так було прийнято рішення провести виховну роботу з Магомедом, щоб іншим молодим людям не кортіло повторювати вчинок Магомеда.

Вибачення підлітка транслювалися на телеканалі "Грозний". Він пояснив, що "став жертвою інтернет-пропаганди і писав про те, чого немає".В цей час в студії муфтій вичитував хлопця, демонструючи "докази" з папки, де містилися роздруковані коментарі і пости Магомеда.

Юнак розповів, що повірив тим, хто живе в Європі та Сирії та писав про те, чого насправді немає. Мати і дядько підлітка заявили, що не вгледіли, а керівник Чечні Рамзан Кадиров вимагає "посилити роботу в соцмережах". Про подальшу долю підлітка нічого не відомо.

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