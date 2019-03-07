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Порєбрік News 7 березня: канадський хокеїст розповів про дикість в Росії

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Екс-хокеїст чеховського "Витязя" Рід Сімпсон поділився спогадами про життя в Росії. Канадський спортсмен був шокований тим, що відбувається в країні, де він виступав.

"У день зарплати в бухгалтерії стояла черга, прямо як біля вантажівок із безкоштовною їжею для бездомних. Гравцям давали пакети з готівкою. Кожен боявся сказати, скільки насправді він заробляв", - цитує Сімпсона РІА Новини.

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