Поребрик News 6 березня: невиліковні пропонують ''лікувати геїв''

Глава комітету Держдуми Росії з питань сім'ї, жінок і дітей Тамара Плетньова вважає, що гомосексуалів потрібно лікувати. Про це вона заявила в ефірі "Першого каналу", коментуючи своє ставлення до ідеї кримінального переслідування за гомосексуалізм.

"Чайковський теж був геєм, але він це приховував, соромився. За що карати? Лікувати треба", — зазначила Плетньова.

На її думку, ВІЛ передається винятково статевим шляхом, оскільки "у нас така моральність, що можна де завгодно і з ким завгодно, і відповідальності ніхто не несе". Водночас Плетньова вважає, що уроки сексуального просвітництва в школах не потрібні.

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