Поребрик News 5 березня: вологі еротичні фантазії російських ЗМІ

Поребрик News 5 березня: вологі еротичні фантазії російських ЗМІ244Читати матеріал російською
Перший заступник голови комітету Держдуми з освіти і науки Геннадій Онищенко, якого призначили на місце покійного Йосипа Кобзона "президентом Земляцтва донбасівців у Москві", пригрозив "повернути Україну до складу Росії".
Таку заяву він зробив в ефірі Радіо "КП", уточнивши, що в березні збирається їхати на окупований Донбас, щоб поговорити зі студентами, тобто вбити російську пропаганду в їхні голови.
"Кінцева мета – це повернення України до складу Російської держави, її інтеграція. Тому що ніде – ні в якийсь там Європі – вона нікому не потрібна, а якщо потрібна – то як просто придаток, що поставляє на ринки дешеву невибагливу робочу силу", – сказав він.
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