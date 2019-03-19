Поребрик News 19 березня: Росія націлилась на Карпати

На російському ТВ нахабно пригрозили окупувати всю територію України, сказавши, що "у разі, якщо вона буде погано себе поводити, то Росії геостратегічно по Карпати все знадобиться".

Таку думку висловив скандально відомий топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1". Свої висловлювання він озвучив під час суперечки з українським політологом Василем Вакаровим, коли той сказав, що "оскільки росіяни говорять про Крим, який перебуває у безпеці, то Донецьк та Луганськ в небезпеці через те, що геостратегічно Донбас не потрібен росіянам".

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