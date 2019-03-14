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Поребрик News 14 березня: в РПЦ націлилися на Константинополь і Ватикан

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У Російській православній церкві заявили, що Константинопольський патріархат проповідує "дух бісів і антихристів", закликавши змінити його нинішнє керівництво.

Таку думку висловив скандально відомий священик РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін на Telegram-каналі "Православна політика". Він пов'язав "падіння" Вселенського патріархату з отриманням Православною церквою України Томосу про автокефалію і закликав поставити нову ієрархію в Константинополь і відновити православний єпископський престол у Римі.

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