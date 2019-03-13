Порєбрік News 13 березня: Вадим Колесніченко і Грань виживання

Екс-регіонал-утікач Вадим Колесніченко заявив, що в Україні нібито влаштовують криваві розправи над тими, хто висловлює незгоду із владою.

Тому, вважає він, народ живе в тотальному страху і вже ніколи не зможе підняти повстання, подібне до Майдану. Страхітливою маячнею про жахи життя у зрадженій ним країні Колесніченко поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1"

Очевидно, пан Колесніченко переплутав нинішню дійсність із спогадами свого перебування в стінах Верховної Ради, де його, неодноразово, ставили "на грань виживання".

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