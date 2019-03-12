Порєбрік News 12 березня: Норвегія та Швеція готуються до вторгнення "зелених чоловічків"

На кремлівському пропагандистському телебаченні бурхливо відреагували на фільм-катастрофу "Час розквіту" про російське вторгнення, який зняли у Швеції.

Його фрагмент показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1". За сюжетом Росія нападає на Швецію через відмову продовжувати будувати "Північний потік-2". Зокрема країна-агресор знищує інфраструктуру країни, мирне населення, а проти тих, хто вижив, застосовує отруту, яка позбавляє людей пам'яті.

Це вже друга художня стрічка Скандинавських кінематографістів, які модулюють для своїх співгромадян, як може виглядати прихід в їхні країни прихід "зелених чоловічків". У 2015 році в Норвегії було знято серіал "Окуповані".

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