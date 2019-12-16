ПОРЄБРІК: Москва витратила на благоустрій стільки ж, скільки вся інша Росія

За дев'ять років влада Москви витратила на благоустрій стільки ж, скільки вся Росія

З 2011 року влада Москви витратили на благоустрій міста 1,5 трильйона рублів. Всі інші міста Росії за цей час витратили майже стільки ж - 1,7 трильйона рублів, пишуть "Ведомости".

При цьому Москва не забуває ділитися. У найближчі 10 років столиця поділиться своїм сміттям з багатьма суміжними регіонами. Нова схема вивезення відходів на період до 2029 року опублікована на сайті мерії.

З ким буде ділитися сміттям Москва:

▪️Московская область ➡️ 34 млн тонн сміття

▪️Калужская область ➡️ 15 млн тонн сміття

▪️Владімірская область ➡️ 10 млн тонн сміття.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram