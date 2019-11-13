ПОРЄБРІК: Медведєв публічно осоромився перед росіянами

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після того, як йому під ноги впала жінка з проханням про допомогу, вийшов до жителів і заявив, що "проблем завжди вистачає".

Інцидент трапився в сибірському селищі Санніково (Росія), куди Медведєв прибув із робочим візитом. Під ноги чиновнику кинулася місцева мешканка, яка поскаржилася на бездіяльність регіональної влади, повідомляє Telegram-канал "Ви слухали "Маяк".

Жінка плакала і стверджувала, що в її будинку вже три роки немає гарячої води.

"Я втомилася ходити в усі інстанції! У мене інвалідність другої групи, зверталася до всіх. У нас три роки немає води гарячої. Газова котельня ось у нас своя з 2003 року. Три п'ятиповерхівки, 140 квартир залишилися без гарячої води з 2016 року", – вона Медведєву.

Той зі свого боку пообіцяв з'ясувати ситуацію.

"Ви не хвилюйтеся, все буде нормально. Вас почули, не хвилюйтеся. Це, звісно, неподобство, треба розбиратися", – відповів Медведєв.

Однак пізніше він знову вийшов до жителів Санніково і заявив, що неприємності є завжди.

"Проблем завжди вистачає...Проте розвиток буде", – сказав Медведєв.

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