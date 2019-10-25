ПОРЄБРІК: Медведчук зустрівся з Медведєвим

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрівся з прем'єр-міністром РФ, головою "Єдиної Росії" Дмитром Медведєвим.

Це сталося в середу, 23 жовтня, інформує пресслужба "Опозиційної платформи" на офіційному сайті.

"Це була зустріч представників двох партій, на якій обговорювалися питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і поліпшення українсько-російських відносин", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба "Єдиної Росії" уточнила, що переговори, на яких "обговорювалися питання подальшої співпраці між партіями", пройшли увечері.

Як писав OBOZREVATEL:

Остання офіційна зустріч Медведчука і Медведєва відбулася 8 липня поточного року.

Тоді український нардеп літав у Російську Федерацію разом із лідером "Опозиційної платформи – За життя" Юрієм Бойком, а також Вадимом Рабиновичем і Тарасом Козаком.

Раніше, 22 березня, Медведчук і Бойко також їздили в Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Там політики заявили, що Україна повинна зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.

В Україні різко відреагували на візит політиків у тил агресора. У мережі заявили, що такі зустрічі "тягнуть на кримінал".

Зі свого боку СБУ заявила, що "в межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їхнім заявам".

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