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18 листопада • оновлено в 17:17
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ПОРЄБРІК: Лукашенко розкритикував можливий союз з РФ

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував альянс із Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна.

Про це він висловився на пресконференції в неділю, 17 листопада, після голосування в день парламентських виборів у Білорусі, передає "Русская служба ВВС"

При цьому президент вжив досить різке висловлювання про економічний союз між країнами.

Він пояснив, що коли вступаєш у будь-яке об'єднання, то очікуєш, що ситуація, як мінімум із кожним місяцем, буде поліпшуватися. Але Білорусі постійно "підсовують" нові умови угоди, і тому вона в економіці постійно "втрачає і втрачає".

"Вибачте, нахр*на потрібен тоді такий союз? Я вже вам по-простому, по-селянськи говорю!" – обурився Лукашенко. Відзначимо, державні ЗМІ цю фразу президента не цитували.

"Звичайно, ми з Росією воювати не будемо, як Америка з Китаєм, але це неправильно", – також сказав він, назвавши Путіна своїм другом і заявивши, що вони можуть висловити один одному "і не таке".

Якщо інтеграція буде шкодити країні, то Мінськ, як підкреслив Лукашенко, не має наміру підписувати необхідні документи з Москвою.

"Жоден документ не буде мною підписаний, якщо він буде суперечити Конституції і фундаментальним принципам життя нашого суспільства", – заявив президент.

Також Олександр Лукашенко пообіцяв, що його армія не буде проявляти агресію проти України або Польщі.

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