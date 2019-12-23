ПОРЄБРІК: Лавров знову цинічно звинуватив Україну

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито "русофобія в Україні вбивалася свідомо і послідовно" задовго до подій 2014 року.

За його словами, нібито "русофобії" передував перший Майдан в 2004 році і тоді європейські лідери поставили Україну перед вибором – або Росія, або Європа, передає РІА Новини.

"Почалося це задовго до того, як відбулися події в лютому 2014 року і все, що за ними послідувало. Так званий перший Майдан був на рубежі 2004 і 2005 років, коли там проходили вибори, призначали третій тур – причому це робив Конституційний суд, хоча в конституції не передбачено третього туру", – сказав Лавров.

"Тоді Росія взагалі ніяким чином не могла асоціюватися з цими подіями, але європейські політики, включно з членами уряду європейських країн, членів НАТО, Євросоюзу, публічно заявляли: Україна повинна вибирати – або вона з Європою, або вона з Росією", – заявив Лавров.

За його словами, нібито в Україні вже виросло ціле покоління людей, які "повелися на цю пропаганду".

"Тому цей елемент в наших відносинах, звичайно, присутній, і ми багато разів закликали наших європейських колег все-таки одуматися, не зводити нові стіни, не рити нові розділові лінії і працювати разом", – сказав Лавров.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський зірвався на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!