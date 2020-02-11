ПОРЄБРІК: Козак став новим куратором терористів на Донбасі

Заступник голови адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак справді став новим куратором терористів на Донбасі.

Це офіційно підтвердив спікер глави РФ Дмитро Пєсков. Зокрема, на питання, чи можна вважати, що Козак тепер головний співробітник АП, відповідальний щодо України, він відповів ствердно. Пряму мову передав у своєму Telegram-каналі український журналіст (УНІАН) Роман Цимбалюк.

"Можу констатувати, що так – Козак займається і займатиметься на своїй новій посаді українськими справами й питаннями інтеграції. Точне формулювання буде зафіксовано в розподілі обов'язків, який досі не формалізовано", – сказав прессекретар Путіна.

Додамо, що спікер Путіна цинічно зазначив, що "в Росії багато інтеграційних процесів, крім України, в яких вона (Росія) бере участь вельми успішно".

Водночас, за словами Пєскова, указ про звільнення помічника глави РФ Владислава Суркова дотепер не підписаний.

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