ПОРЄБРІК: Горбачов закликав знищити ядерну зброю

ПОРЄБРІК: Горбачов закликав знищити ядерну зброю32 Читати матеріал російською
Між Заходом і Росією йде "охолоджена війна". Щоб врятувати планету, ядерна зброя має бути знищена.
Про це заявив президент СРСР Михайло Горбачов ВВС. Він оцінив рівень відносин між країнами Заходу й Москвою сьогодні.
"Поки є зброя масового знищення, насамперед ядерна, небезпека колосальна. Всі народи мають заявити, що ядерна зброя має бути знищена. Ми будемо рятувати себе і планету", – вважає Горбачов.
"Подивіться самі – то тут, то там відбуваються зіткнення, стрілянина. Кудись летять військові літаки, кудись пливуть бойові кораблі. Це не та ситуація, яка нам потрібна", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горбачов попередив Росію про нову сутичку з США.
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