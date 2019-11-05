ПОРЄБРІК: Горбачов закликав знищити ядерну зброю

Між Заходом і Росією йде "охолоджена війна". Щоб врятувати планету, ядерна зброя має бути знищена.

Про це заявив президент СРСР Михайло Горбачов ВВС. Він оцінив рівень відносин між країнами Заходу й Москвою сьогодні.

"Поки є зброя масового знищення, насамперед ядерна, небезпека колосальна. Всі народи мають заявити, що ядерна зброя має бути знищена. Ми будемо рятувати себе і планету", – вважає Горбачов.

"Подивіться самі – то тут, то там відбуваються зіткнення, стрілянина. Кудись летять військові літаки, кудись пливуть бойові кораблі. Це не та ситуація, яка нам потрібна", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горбачов попередив Росію про нову сутичку з США.

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