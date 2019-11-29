ПОРЄБРІК: черговий маразм Жириновського

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський публічно пригрозив знищити Україну, яка, за його словами, "заражає" США.

Свої погрози він озвучив у Twitter. "Трампа вже дратують звинувачення щодо України. Київ сьогодні – це Берлін 1933 року, такий же палій війни. Київ втратив ґлузд і заражає Америку", – написав російський одіозний політик.

За словами Жириновського, Росія нібито не збирається це терпіти.

"Якщо Україна не зупиниться, нам доведеться її превентивно знищити", – написав він

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жириновський обурився через те, що президент Росії Володимир Путін розмовляв телефоном із главою України Володимиром Зеленським.

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