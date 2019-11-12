Популярний серіал минулого ''Леся + Рома'' відродився у несподіваному форматі

Подружня пара Сергій і Альона Буян, актори і автори проекту #Буяни_відео зняли свій перший короткий ролик (вайн) на своєму весіллі. Сьогодні у них десятки тисяч прихильників і мільйони переглядів.

Як зізнались молоді люди, секрет успіху їхнього проекту простий: вони знімають реальні життєві ситуації, в яких глядачі з легкістю впізнають або себе, або своїх близьких. За словами Буянів, це сімейний проект, який дивляться і діти і дорослі, і кожен знаходить для себе щось смішне.

Сьогодні в їхніх планах – зйомка короткометражного комедійного фільму, прем'єра якого запланована на 25 грудня цього року, а виробництво буде здійснюватись без допомоги Держкіно.

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