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У протестах в Москві винен Собянін: думка опозиціонера

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Російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що влада Путіна дістала усіх росіян і те, як опозиційних кандидатів не допустили на вибори просто стало останньою краплею.

Іронія долі полягає втому, що жоден з цих кандидатів вибори все одно не виграв би, тому що у них об'єктивно просто не вистачає грошей на боротьбу із провладними кандидатами. Але тепер, якщо Мсква допустить цих кандидатів до виборів, то усі вони переможуть, тому що тепер усі вони є розкрученими опозиційними кандидатами, на підтримку яких на мітингах збираються тисячі людей.

Опозиціонер заявив, що сумнівається у тому, чи ці події стали наслідком чийогось хитрого плану. Він вважає, що це просто дурість, яка притаманна російській владі. Пономарьов заявив, що провина у тому, що відбувається лежить на плечах мера Москви Собяніна, оскільки, за словами опозиціонера, Собянін не є політиком і після отримання наказів Кремля не допустити перемоги опозиції на виборах, він прийняв рішення взагалі не допускати опозицію до виборів, що спричинило проблеми, з якими влада РФ намагається зараз щось зробити.

Пономарьов додав, що Собянін є винним і у попередніх всесвітньовідомих протестних акціях у Москві, які закінчились так званою Болотною справою.

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Підсумки 2014 року Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
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Ілля Пономарьов
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